Konya’nın köpeğin saldırdığı 9 yaşındaki çocuğa 40 dikiş atıldı

Başıboş bir çoban köpeği, yanına yaklaşan 9 yaşındaki çocuğa saldırdı. Çocuğu kafasına ve boynuna 40 dikiş atıldı.

Başıboş dolaşan sokak köpekleri, güvenlik problemi olmaya devam ediyor…

Konya’da, köpek saldırısına uğrayan bir çocuk daha hastanelik oldu.

İHA’nın haberine göre; Kulu ilçesine bağlı Kemaliye Mahallesi’nde, dün akşam saatlerinde evlerinin yanında yatan başıboş çoban köpeğini sevmek isteyen 9 yaşındaki Ç.S., köpeğin saldırısına uğradı.

Köpek, boğazına ve kafasına saldırdı

Çocuğa bir anda saldıran köpek, Ç.S.’yi boğazından ve kafasından yaraladı. Çocuğun sesini duyan aile, olay yerine geldi.

40 dikiş atıldı

Köpekten kurtarılan çocuk, ambulansa alınarak Kulu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Çocuğun boynunda ve başındaki açılan yaralara 40 dikiş atıldı.

Köpeğin kuduz olması ihtimaline karşı çocuğa kuduz aşısı da yapıldı.