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    Köpeğe çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

    Konya’da karayoluna çıkan köpeğe çarparak şarampole takla atan otomobil sürücüsü baba hayatını kaybetti, eşi ve 3 çocuğu ise yaralandı.
    • İHA
    • 07.02.2022 - 01:41
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    Köpeğe çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

    Konya Adana Karayolu üzeri Ereğli ilçesi Hortu Mahallesi mevkiinde saat 20.40 sıralarında, Ereğli’den Karapınar istikametine seyir halinde olan Mehmet Demir (34) idaresindeki otomobil, karayolunun 13. kilometresinde aniden yola çıkan başıboş köpeğe çarptıktan sonra şarampole takla attı.

    KÖPEĞE ÇARPAN ARAÇ TAKLA ATTI

    Kazada, araç sürücüsü Mehmet Demir, eşi ve 3 çocuğu yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Köpeğe çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı #1

    1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Durumu ağır olan baba Mehmet Demir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Köpeğe çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı #2

    Köpeğe çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı #3


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