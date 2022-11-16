Köpek saldırısı bir can daha aldı

Köpek saldırısı bir can daha aldı

Ordu'da temizlik işçisi, üzerine doğru koşan iki köpekten kaçarken aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı günden güne artıyor.

Son can kaybı da Ordu'da yaşandı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Eskipazar Mahallesi civarında temizlik işçisi olarak görev yapan 2 çocuk babası 53 yaşındaki Metin Tirkil, sabah mesai saatleri içerisinde yol kenarında çöp temizliğine başladı.

Tirkil, yol kenarında temizlik yaptığı sırada fındık fabrikasında bulunan 2 köpeğin saldırması sonucu kaçmaya başladı.

Köpek saldırısından kaçarken araç çarptı

Köpeklerden korkup kaçarken yola çıkan Tirkil'e, Ulubey'den Altınordu istikametine gitmekte olan bir araç çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan temizlik işçisi, Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.





Köpek saldırısından kaçan işçi hayatını kaybetti

Kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan temizlik işçisi Metin Tirkil, hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, acılı işçinin ailesini ziyaret ederek başsağlığı dileğinde bulundu.







