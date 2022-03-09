Köpekten kaçarken otomobilin altında kalan Rabia'nın durumu ciddiyetini sürdürüyor

Isparta'da köpek saldırısından kaçarken aracın altında kalan 20 yaşındaki Rabia'nın yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, durumunun kritik olduğu bildirildi.

Başıboş köpek saldırıları her geçen gün çoğalırken, Isparta'da kendisini kovalayan köpekten kaçan 20 yaşındaki Rabia Kalı, kendini yola attı.

O esnada yoldan geçen bir otomobil ise genç kıza çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç kız ağır yaralanarak Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Acil bölümünde yapılan müdahalenin ardından Rabia Kallı'nın kafa travması geçirmesi sebebiyle yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

HAYATİ RİSKİ DEVAM EDİYOR

Son yapılan açıklamada ise doktorlar tarafından sürekli takip edilen 20 yaşındaki psikoloji öğrencisi Rabia Kallı’nın kafa travması geçirmesi sebebiyle Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi anestezi yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesinin sürdüğü ve hala daha sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.