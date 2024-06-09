Antalya'da Köprülü Kanyon Milli Parkı'nda yangın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

İHA

Antalya'nın Manavgat ilçesi Köprülü Kanyon Milli Parkı'nda çıkan orman yangınına, Orman Genel Müdürlüğü'ne ait havadan yangın söndürme helikopterleri ile karadan ise Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından müdahaleye başlandı.

Yangın kontrol altına alındı.

Yangına, ilk etapta 4 helikopter 2 uçak 7 arazöz 2 ilk müdahale aracı 2 su ikmal aracı ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale edildi.

Yangının söndürülmesi için çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)