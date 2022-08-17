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    Kore gazisi İzmir'de yaşamını yitirdi

    92 yaşındaki Kore gazisi Mustafa Usta, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gazinin naaşı, memleketi Konya'da defnedildi.
    • 17.08.2022 - 16:00
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    Kore gazisi İzmir'de yaşamını yitirdi

    Kore gazisi 92 yaşındaki Mustafa Usta, İzmir'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

    Çocuklarının yanındayken kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Kore gazisi, Mustafa Usta'nın naaşı, doğum yeri olan Konya’nın Beyşehir ilçesine getirildi.

    Acılı aile hüzne boğuldu

    Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan yakınları, Usta için gözyaşı döktü.

    Usta'nın cenazesi, Merkez Çarşı Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verilmek üzere doğum yeri olan Fasıllar Mahallesi'ne götürüldü. Mustafa Usta'nın cenazesi mahalle kabristanında defnedildi.

    Kore gazisi İzmir de yaşamını yitirdi #1

    Cenazeye yoğun katılım

    Cenaze törenine Usta'nın ailesi ve yakınları, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Beyşehir Temsilcisi Mehmet Gümüşkan, Türkiye Harp Malulü, Şehit, Gazi ve Dul Yetimleri Derneği Beyşehir Temsilcisi Ahmet Taşkın, daire amirleri, sivil ve askeri erkan, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

    "Hayatta olan 1 Kore gazimiz kaldı"

    Türkiye Muharip Gaziler Derneği Beyşehir Temsilcisi Mehmet Gümüşkan, İzmir'de hayatını kaybeden Usta'nın Beyşehir'de hayatta olan iki gaziden birisi olduğunu vurgulayarak, "Beyşehir'de derneğimizi kurduğumuzda hayatta olan Beyşehirli Kore gazisi sayımız 6 idi. Şimdi gazi Mustafa amcamızın da vefat etmesiyle hayatta olan 1 Kore gazimiz kaldı” dedi.

    Kore gazisi İzmir de yaşamını yitirdi #2

    Kore gazisi İzmir de yaşamını yitirdi #3

    Kore gazisi İzmir de yaşamını yitirdi #4


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