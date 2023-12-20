DHA
Artvin'de meydana gelen heyelan, yürekleri ağza getirdi.
Karadeniz Sahil Yolu'nun Kopmuş mevkisnde, saat 11.00 sıralarında heyelan meydana geldi.
Kaya ve toprak parçaları döküldü
Yamaçtan koparak yola dökülen irili ufaklı kaya ve toprak parçaları ile kökünden sökülen ağacın devrildiği Kemalpaşa- Hopa kara yolu, tek yönlü ulaşıma kapandı.
Ekipler temizlik çalışma yaptı
Sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi. Ekipler, iş makineleri ile yolda temizlik çalışması başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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