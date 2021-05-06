Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Bursa Adliyesi’nde görevli hakim Ebru Us Aykaş, toprağa verildi.

6 aylık hamile olan Bursa 14'üncü İş Mahkemesi hakimi Ebru Us Aykaş, koronavirüse yakalanarak Bursa Şehir Hastanesi’nde yoğun bakıma kaldırılmıştı.

42 yaşındaki Aykaş’ın karnındaki bebeği 29 Nisan’da operasyonla alınarak yoğun bakımda tedaviye alınmış, kendisi ise doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak dün hayatını kaybetmişti.

Hakim Ebru Us Aykaş’ın ölümü, Bursa Adliyesi’nde görev yapan memur ve çalışanları yasa boğdu.

Koronaya yenik düşen hakim, Ordu'da defnedildi VİDEO

ORDU'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Aykaş’ın cenazesi, Bursa Şehir Hastanesi Morgu’ndan alınarak memleketi Ordu’nun Ünye ilçesine getirildi. Hakim için Atatürk Mahallesi gasilhanesinde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Ünye Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ve Aykaş’ın yakınları katıldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında gasilhane önünde kılınan cenaze namazının ardından Aykaş, Çakırtepe Aile Kabristanlığı’nda toprağa verildi.

Öte yandan Aykaş’ın bebeğinin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.