Euro
8.737
-1.67%
Dolar
7.2177
-1.39%
Altın
432.99
-0.13%
Borsa
1.491
1.22%
Bitcoin
246.809
1.78%
EXEN Coin
18.01
2.09%
15ºC
İstanbul
Puslu güneşli 15 C

    Kozyatağı'nda bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü öldü

    Kozyatağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet bariyerlere çarparak sürüklenirken, yola fırlayan sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 01.02.2021 - 12:14
    • Güncelleme : 01.02.2021 - 12:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kozyatağı'nda bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü öldü

    Kozyatağı TEM Bağlantı Yolu Kadıköy istikametinde meydana gelen olayda, 33 yaşındaki Zafer A.'nın kullandığı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

    Motosiklet daha sonra yan yatarak kaymaya başladı. Motosikletten düşen sürücü ağır yaralandı.

    HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan sürücüyü yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen sürücü, hayatını kaybetti.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kozyatağı nda bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü öldü #1

    Kozyatağı nda bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü öldü #2

    Kozyatağı nda bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü öldü #3

    Kozyatağı nda bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü öldü #4

    Kozyatağı nda bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü öldü #5

    Kozyatağı nda bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü öldü #6

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir