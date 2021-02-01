Kozyatağı'nda bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü öldü

Kozyatağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet bariyerlere çarparak sürüklenirken, yola fırlayan sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kozyatağı TEM Bağlantı Yolu Kadıköy istikametinde meydana gelen olayda, 33 yaşındaki Zafer A.'nın kullandığı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Motosiklet daha sonra yan yatarak kaymaya başladı. Motosikletten düşen sürücü ağır yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan sürücüyü yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen sürücü, hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.





















