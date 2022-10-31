KPSS soruşturmasında savcılık soruşturma izni istedi

İptal edilen KPSS lisans oturumuna ilişkin ön raporda, sınav sorularının sızdığı yönünde herhangi bir tespitin yapılamadığı öğrenildi. Bunun üzerine savcılık, soruşturma izni için Danıştay’a gitti.

Sosyal medyada, 31 Temmuz'da yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (KPSS) soruların, sınavdan önce bir yayınevinin deneme kitaplarında yayınlandığı yönünde yoğun şekilde paylaşımlar yapıldı.

Bunun üzerine Devlet Denetleme Kurulu (DDK), 2022-KPSS'ye yönelik iddialarla ilgili, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu üzerine savcılık tarafından soruşturma açarken, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) da idari inceleme başlattı.

Sızdırılma tespit edilemedi

YÖK tarafından hazırlanan ön inceleme raporu, geçen hafta Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

Raporda, iddia edildiği gibi sınav sorularının daha önce sızdırıldığına yönelik bir tespitin yapılamadığı belirtildi.

Ancak savcılık, sınavda çıkan 4 soru yönünden 'şaibe' iddialarının ortaya çıkartılması için, dönemin ÖSYM Başkanı ile sorumlular hakkında soruşturma izni talep etti.

Danıştay’a itiraz

Bazı kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verilirken, bazı kamu görevlileri hakkında izin verilmediği öğrenildi.

DHA’nın haberine göre savcılık, YÖK’ten gelen raporla birlikte, soruşturma kapsamında elde edilen tüm bilgileri bir dosya halinde Danıştay’a göndererek, bazı kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verilmemesine itiraz eti.