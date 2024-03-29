Kruvaziyer turizminde ocak ve şubat rekoru! 23 bin 47 yolcu geldi Kruvaziyer turizminde ilk defa ocak ve şubat ayında 23 kruvaziyer Türkiye'ye gelirken 8 limana demir atan kruvaziyerlerde 23 bin 47 yolcu yer aldı.

DHA

Türkiye'deki 8 limana ocak ve şubat aylarında ilk kez 23 kruvaziyer yanaştı.

İstanbul ve Samsun'a 4'er, Trabzon ile Amasra'ya 3'er, Kuşadası'na 6, İzmir, Marmaris ile Çanakkale'ye 1'er kruvaziyer geldi.

23 bin 47 yolcu geldi

Limanlara uğrak yapan kruvaziyerlerde 23 bin 47 yolcu yer aldı. Türkiye'ye gelen kruvaziyer ile yolcu sayısında geçen senenin ocak ve şubat aylarına göre artış yaşandı.

Geçen yıl ocak ve şubatta 14 kruvaziyerle 10 bin 480 yolcu geldi.

2024 Ocak ile Şubat aylarında geçen yılın aynı dönemine göre gemi sayısı yüzde 64, yolcu sayısı yüzde 120 arttı.

Gemi sayısı arttı yolcu sayısı geride kaldı

Kruvaziyer turizminde ilk defa ocak ve şubat aylarında 23 kruvaziyer Türkiye'ye geldi. 2024 Ocak ve şubat, gelen kruvaziyer sayısıyla 2015'ten sonra en fazla geminin geldiği ocak-şubat ayı olarak kayıtlara geçti.

Yılın ilk 2 aylık dönemi gemi sayısı 2011, 2013, 2015 yıllarından fazla olmasına rağmen, yolcu sayısı geride kaldı.

13 yıllık dönemde ocak ve şubat aylarında en fazla gemi ve yolcunun geldiği yıllardan 2011'de 15 gemi 28 bin 923 yolcu, 2013'te 12 gemi 29 bin 474 yolcu, 2015'te 22 gemi 22 bin 484 yolcu Türkiye'yi gezdi.

2011'den bu yana yıllara göre veriler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü Deniz Ticaretini Geliştirme Daire Başkanlığı verilerine göre, Türkiye'ye 2011'den 2024'e ocak şubat ayını kapsayan dönemde gelen kruvaziyer ve yolcu sayısı şöyle:

2011'de 15 gemi 28 bin 923 yolcu, 2012'de 3 gemi 6 bin 617 yolcu, 2013'te 12 gemi 29 bin 474 yolcu, 2014'te 11 gemi 18 bin 6 yolcu, 2015'te 22 gemi 22 bin 484 yolcu, 2019'da 4 gemi 564 yolcu, 2020'de 1 gemi 823 yolcu, 2022'te 5 gemi 1727 yolcu, 2023'te 14 gemi 10 bin 480 yolcu, 2024'te 23 gemi 23 bin 47 yolcu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)