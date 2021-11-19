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    Küçük Müslüme'nin cenazesi Mersin'e getirildi

    Ailesinin çadır kurduğu sırada ormanlık alanda kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 2,5 yaşındaki Müslüme Yağal'ın cenazesi, Gülnar'daki ön otopsinin ardından Mersin'e getirildi.
    • İHA
    • 19.11.2021 - 21:03
    • Güncelleme : 19.11.2021 - 21:15
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    Küçük Müslüme'nin cenazesi Mersin'e getirildi

    Mersin Gülnar'da Yörük aile Mehmet ve Selvi Yağal çiftinin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme’nin çadırlarının önünde bisikletiyle oynarken kaybolması sonucu başlatılan arama çalışmalarının 10. gününde acı haber geldi.

    Arama çalışmalarına katılan ekipler, küçük kızın cansız bedenine ulaştı.

    KÜÇÜK MÜSLÜME'DEN KÖTÜ HABER GELDİ

    Müslüme’nin cansız bedeni çadırdan 7-8 kilometre mesafede, 500 metre yüksekliğindeki bir dağın tepesinde bulundu.

    Ormanlık alanda bir ağacın altında bulunan Müslüme'nin cenazesi, olay yerinde cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından otopsi işlemleri için Gülnar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Küçük Müslüme'nin cenazesi Mersin'e getirildi VİDEO

    CENAZE, OTOPSİ İÇİN HASTANEYE GETİRİLDİ

    Küçük kızın cenazesi buradaki ön incelemenin ardından, detaylı otopsi için akşam saatlerinde Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna getirildi.

    Cenazenin morga alınışı sırasında gazetecilerin görüntü almasına izin verilmedi. Küçük kızın cenazesi, görüntü alınmaması için morgun arka kapısından içeriye alınırken, görevliler basın mensuplarının bu bölgeye geçişine izin vermedi.

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    AİLE FERTLERİNİN İFADE İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

    Bu arada olayla ilgili inceleme sürerken, küçük kızın babası Mehmet Yağal, annesi Selvi Yağal ile dede, nine ve kardeşler ile yakın akrabaları, ifadelerine başvurulmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

    Aile fertlerinin jandarmadaki ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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