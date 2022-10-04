Samsun'da kız çocuklarını internetten taciz eden şahıs tutuklandı

Samsun’da siber polisi, küçük yaştaki kız çocuklarına internet üzerinden kandırıp tacizde bulunan şahsı Ankara’da yakaladı. Şahıs, Samsun'da çıkarıldığı mahkemede tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Samsun’da internet üzerinden bir şahsın, kendini küçük yaşta bir çocuk olarak gösterip, kız çocuklarını kandırıp cinsel tacizde bulunulduğu ve müstehcen görüntülerin yollandığı bilgileri üzerine Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı takip ve çalışmaları sonucu olayla ilgili M.A.’nın (43) Ankara’da ikamet ettiği tespit edildi.

Çeşitli sosyal medya mecralarında kız çocuklarını kandırıp cinsel tacizde bulunduğu tespiti üzerine M.A'nın yakalanması için harakete geçildi.

Küçük kız çocuklarını internet üzerinden taciz eden şahıs cezaevine gönderildi

Samsun ve Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün desteğiyle suçlu, Ankara’da yakalandı. Siber polisler tarafından Ankara’da gözaltına alınan M.A., dün akşam Samsun’a getirildi.

Sorgusu tamamlanan M.A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

İHA'nın haberine göre, savcıya ifade verdikten sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen M.A., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Siber polisleri aileleri uyardı

Siber polisi aileleri uyararak, çocukların internet kullanımında çok dikkatli olmalarını, çocuk gibi görünse de internet ortamında dahi olsa tanımadıkları kişiler ile iletişime geçmemelerini, oluşacak bir taciz durumunda zaman kaybetmeden polis veya savcılık ile irtibata geçmelerini istedi.