Küçükçekmece başıboş sokak köpekleri, yolda yürüyen adama saldırdı

Yolda yürürken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan adam, bacağından ısırıldı. Yere düşüp kafasını vuran adamın yardımına, çevredeki vatandaşlar koştu.

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesine bağlı Fatih Mahallesi’nde, Menekşe Deresi’nin yanından geçen 50 yaşlarındaki bir adam, başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Ayağından ısırılan adam, kaçmaya çalışırken yere düşerek kafasını yere vurdu. Çevredeki vatandaşlar, yerde yatan adamın yardımına koştu.

Yaralı adamın güneşten korunması için başına şemsiye tutuldu. İhbar üzerine bölgeye, sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayati tehlikesi bulunmuyor

İHA’nın haberine göre; yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı adam, Küçükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Yaralı adamın hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

“Bu yoldan köpekten geçilmiyor”

Olaya şahit olan Resul Değirmencioğlu isimli vatandaş, o anlara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Biz içerde çalışıyorduk, bir ses geldi. Yerde bir yaşlı amcamız yatıyor diyerekten biz de koştuk. Ne oldu diye sorduğumuzda, köpek ısırdı o refleksle yere düştüm dedi. Şu an bu yoldan köpekten geçilmiyor. Burada çalışan ablalarımız var, yolun en başında bizi bekliyorlar, onları alıp geliyoruz. Biz erkekler biraz daha köpeklerden koruyabiliyoruz ama kadınlarımız korktuklarından dolayı birlikte geliyoruz, koruyamıyor.

“Bu bölgedeki başıboş köpeklerin merkezi yerlerden alınmasını istiyoruz”

Bacağından ısırmıştı, yere düşmüştü. İnsanlık hali başka bir şey de olabilirdi. Ambulans çağırdık, durumu iyiydi. Daha önce saldırılar oldu kaçıyoruz. Bu bölgedeki başıboş köpeklerin merkezi yerlerden alınmasını istiyoruz.”

“Kuryeler gelemiyorlar”

Her sabah köpeklerden dolayı işe gelmekte sıkıntı yaşadığını anlatan Fatma Mıcık ise, “Sabahları işe gelemiyoruz, şurada sahipsiz köpekler var. O köpekler saldırıyorlar, arkadaşlar alıyorlar. Oradan geçerken hep sıkıntı yaşıyoruz. Kuryeler gelemiyorlar, yine gelen belediye çalışanlarına saldırmışlar.” dedi.