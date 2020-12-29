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    Küçükçekmece'de 13. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

    Küçükçekmece’de bir sitenin içerisinde bulunan binanın 13. katından düşen 1.5 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi.
    • AA
    • 29.12.2020 - 15:51
    • Güncelleme : 29.12.2020 - 16:08
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    Küçükçekmece'de 13. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

    İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Atakent Mahallesi Atatürk Caddesi’ndeki sitede 17 katlı binanın 13. katındaki dairede annesi temizlik yaptığı sırada pencereden sarkan 1.5 yaşındaki Hümanaz Ç., dengesini kaybederek aşağıya düştü.

    Site sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

    KURTARILAMADI

    Ambulansla hastaneye götürülen çocuk, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

    Küçükçekmece de 13. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti #1

    Küçükçekmece de 13. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti #2

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