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- Küçükçekmece'de 13. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti
Küçükçekmece'de 13. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti
Küçükçekmece’de bir sitenin içerisinde bulunan binanın 13. katından düşen 1.5 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi.
- AA
- 29.12.2020 - 15:51
- Güncelleme : 29.12.2020 - 16:08
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Atakent Mahallesi Atatürk Caddesi’ndeki sitede 17 katlı binanın 13. katındaki dairede annesi temizlik yaptığı sırada pencereden sarkan 1.5 yaşındaki Hümanaz Ç., dengesini kaybederek aşağıya düştü.
Site sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
KURTARILAMADI
Ambulansla hastaneye götürülen çocuk, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.