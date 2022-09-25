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- Küçükçekmece'de 14 kaçak göçmen yakalandı
Küçükçekmece'de 14 kaçak göçmen yakalandı
Küçükçekmece'de kaçak göçmenlerin olduğu tespit edilen daireye yapılan baskında 14 kaçak göçmen gözaltına alındı.
- 25.09.2022 - 13:39
- Güncelleme : 25.09.2022 - 15:58
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde kaçak göçmeni ihbarı alan polis ekipleri, dün saat 23.00 sıralarında 4 katlı adrese gitti.
Binanın bodrum katın da oldukları tespit edilen göçmenlere baskın düzenleyen polislere içerdekiler kapıyı açmadı.
14 göçmen yakalandı
Uzun uğraşlara rağmen açılmayan kapıyı polis, kırarak içeri girdi. Evde yapılan aramalarda 14 kaçak göçmen yakalandı.
İHA'nın haberine göre, araçlarla karakola götürülen kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.