Petrol
86.65
-4.21%
Euro
17.8436
-1.10%
Dolar
18.414
0.52%
Altın
973.28
-1.08%
Borsa
3282
-0.41%
Bitcoin
354.230
-0.14%
BTXN Coin
10.66
31.60%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C

    Küçükçekmece'de 14 kaçak göçmen yakalandı

    Küçükçekmece'de kaçak göçmenlerin olduğu tespit edilen daireye yapılan baskında 14 kaçak göçmen gözaltına alındı.
    • 25.09.2022 - 13:39
    • Güncelleme : 25.09.2022 - 15:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Küçükçekmece'de 14 kaçak göçmen yakalandı

    İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde kaçak göçmeni ihbarı alan polis ekipleri, dün saat 23.00 sıralarında  4 katlı adrese gitti.

    Binanın bodrum katın da oldukları tespit edilen göçmenlere baskın düzenleyen polislere içerdekiler kapıyı açmadı.

    14 göçmen yakalandı

    Uzun uğraşlara rağmen açılmayan kapıyı polis, kırarak içeri girdi. Evde yapılan aramalarda 14 kaçak göçmen yakalandı.

    İHA'nın haberine göre, araçlarla karakola götürülen kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

    Küçükçekmece de 14 kaçak göçmen yakalandı #1


    İran'daki protestolarda 35 kişi öldü
    Dünya

    İran'daki protestolarda 35 kişi öldü

    Adanaspor, Önder Karaveli ile anlaştı
    Futbol

    Adanaspor, Önder Karaveli ile anlaştı

    Günde 10 dk. ayırarak günlük 300 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    Günde 10 dk. ayırarak günlük 300 dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir