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    Küçükçekmece'de 2 kişinin öldüğü saldırı anı

    Kahvaltı dükkanında otururken kurşuna dizilen 2 kişinin hayatını kaybettiği olay kameraya yansıdı.
    • 24.08.2022 - 13:51
    • Güncelleme : 24.08.2022 - 14:19
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    Küçükçekmece'de 2 kişinin öldüğü saldırı anı

    İstanbul Küçükçekmece'de iki kişinin canına mal olan saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

    Şahin Caddesi üzerinde yaşanan olayda, kahvaltı dükkanında oturan Yusuf Aslan ile Abdullah Okumuş, kimliği henüz belirlenemeyen iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğramıştı.

    2 kişi müdahalelere rağmen kurtarılamadı

    Saldırıda Aslan ile Okumuş ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen ikisi de hayatını kaybetmişti.

    Dehşet anlar kamerada

    Yaşanan feci olay ile ilgili yeni görüntüler bulundu. Bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, şahısların beyaz bir otomobille geldiği ve kahvaltı salonun önünde oturan Aslan ve Okumuş’a doğru ateş ettiği görülüyor.

    Saldırı sonrası aracın kaçtığı görülürken iki gencin masa ve sandalyelerin arasına yığıldığı kaydedildi.

    Küçükçekmece'de 2 kişinin öldüğü saldırı anı ViDEO

    Küçükçekmece de 2 kişinin öldüğü saldırı anı #1

    Küçükçekmece de 2 kişinin öldüğü saldırı anı #2


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