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- Küçükçekmece'de 2 minibüsçünün yol verme kavgası
Küçükçekmece'de 2 minibüsçünün yol verme kavgası
- 29.11.2022 - 14:51
- Güncelleme : 29.11.2022 - 15:35
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde, daha önce kavga ettikleri için mahkemelik olan ve aynı hat üzerinde faaliyet gösteren iki tane minibüsçü yolda karşılaştı.
İki minibüsçü arasında yol vermeme nedeniyle tartışmaya başladı.
Taraflardan biri diğerinin önüne minibüsü kırıp, yanındaki arkadaşıyla tekme ve yumruklarla saldırmaya başladı.
Tekme tokat kavga ettiler
Sürücü ise kapıyı kapatarak kendini korumaya çalıştı.
Ancak saldırganlardan biri, yolcuların bindiği kapıdan girerek saldırmaya devam etti.
Minibüsçülerin tekmeli yumruklu kavgası VİDEO
Yolcular kavgayı ayırmaya çalıştı
Bunun üzerine minibüste bulunan yolcular, kavgayı ayırmaya çalışarak polise haber verdi.
Taraflar karakola giderek birbirinden şikayetçi oldu.
O anlar kayıt altına alındı
İHA'nın haberine göre, kavga ve iki kişinin bir minibüsçüye saldırdığı anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.