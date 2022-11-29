Küçükçekmece'de 2 minibüsçünün yol verme kavgası

Aynı hat üzerinden giden iki minibüs şoförü arasında başlayan yol verme tartışması tekme tokat kavgaya dönünce yolcular, araçlardan inerek kavgayı ayırdı.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde, daha önce kavga ettikleri için mahkemelik olan ve aynı hat üzerinde faaliyet gösteren iki tane minibüsçü yolda karşılaştı.

İki minibüsçü arasında yol vermeme nedeniyle tartışmaya başladı.

Taraflardan biri diğerinin önüne minibüsü kırıp, yanındaki arkadaşıyla tekme ve yumruklarla saldırmaya başladı.

Tekme tokat kavga ettiler

Sürücü ise kapıyı kapatarak kendini korumaya çalıştı.

Ancak saldırganlardan biri, yolcuların bindiği kapıdan girerek saldırmaya devam etti.

Minibüsçülerin tekmeli yumruklu kavgası VİDEO

Yolcular kavgayı ayırmaya çalıştı

Bunun üzerine minibüste bulunan yolcular, kavgayı ayırmaya çalışarak polise haber verdi.

Taraflar karakola giderek birbirinden şikayetçi oldu.

O anlar kayıt altına alındı

İHA'nın haberine göre, kavga ve iki kişinin bir minibüsçüye saldırdığı anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.