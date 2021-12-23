Evde oldukları sırada doğalgaz sızıntısı yüzünden fenalaşan 5 kişi, komşularının yardımıyla evden çıkarılıp hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Kanarya Mahallesi'nde yaşayan 5 kişi, iddiaya göre doğalgaz sızıntısı nedeniyle zehirlendi.

Şahısların yardımına komşuları yetişti.

MAHALLELİ YARDIM ETTİ

Vatandaşlar el birliğiyle içerideki 5 kişiyi apartmanın önüne çıkardı. Daha sonra ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

5 kişi, bölgeye gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınarak çevre hastanelere götürüldü.

Küçükçekmece'de 5 kişi zehirlendi