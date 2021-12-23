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    Küçükçekmece'de 5 kişi zehirlendi

    Evde oldukları sırada doğalgaz sızıntısı yüzünden fenalaşan 5 kişi, komşularının yardımıyla evden çıkarılıp hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 23.12.2021 - 17:57
    • Güncelleme : 23.12.2021 - 17:58
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    Küçükçekmece'de 5 kişi zehirlendi

    İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Kanarya Mahallesi'nde yaşayan 5 kişi, iddiaya göre doğalgaz sızıntısı nedeniyle zehirlendi.

    Şahısların yardımına komşuları yetişti.

    MAHALLELİ YARDIM ETTİ

    Vatandaşlar el birliğiyle içerideki 5 kişiyi apartmanın önüne çıkardı. Daha sonra ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    5 kişi, bölgeye gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınarak çevre hastanelere götürüldü.

    Küçükçekmece'de 5 kişi zehirlendi

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