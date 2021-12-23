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- Küçükçekmece'de 5 kişi zehirlendi
Küçükçekmece'de 5 kişi zehirlendi
Evde oldukları sırada doğalgaz sızıntısı yüzünden fenalaşan 5 kişi, komşularının yardımıyla evden çıkarılıp hastaneye kaldırıldı.
- DHA
- 23.12.2021 - 17:57
- Güncelleme : 23.12.2021 - 17:58
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Kanarya Mahallesi'nde yaşayan 5 kişi, iddiaya göre doğalgaz sızıntısı nedeniyle zehirlendi.
Şahısların yardımına komşuları yetişti.
MAHALLELİ YARDIM ETTİ
Vatandaşlar el birliğiyle içerideki 5 kişiyi apartmanın önüne çıkardı. Daha sonra ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
5 kişi, bölgeye gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınarak çevre hastanelere götürüldü.
Küçükçekmece'de 5 kişi zehirlendi