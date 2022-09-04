Ailesi ile akrabalarını ziyarete giden 6 yaşındaki Dursun A., arkadaşlarıyla sokakta oyun oynadığı sırada aracın altında kalarak feci şekilde can verdi.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Tevfik Bey Mahallesi'nde talihsiz bir kaza olayı medyana geldi.

Ailesi ile beraber akrabalarını ziyarete gelen 6 yaşındaki Dursun A., akrabaları ile oyun oynamak için sokağa çıktı.

Dursun A., sokakta oyun oynarken henüz bilinmeyen bir şekilde sokaktan hızla ilerleyen ticari aracın altında kaldı.

Anne bayılırken çocuk öldü

Diğer çocuklardan kazayı duyar duymaz olay yerine gelen anne, sinir krizi geçirip önce şoföre saldırdı daha sonra da bayıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bayılan anneye, çevrede bulunan vatandaşlar yardım etti.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, çevreden vatandaşları uzaklaştırırken sağlık ekipleri ise yaralı çocuğa müdahale etti.

İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Dursun A., yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.





Kaza anı kaydedildi

Araç sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kazada yaralanarak hastanede hayatını kaybeden 6 yaşındaki Dursun A.’nın arkadaşlarıyla sokakta oynadığı son oyun anı ise kameraya yansıdı.

Küçükçekmece'de 6 yaşındaki çocuğun son oyunu kamerada VİDEO











"Misafir geldikleri günde bu olay yaşandı"

Halı dükkanında çalışan Yiğit Başar, "Olay biz halı asarken, dışarıdan bir ses geldi. Dışarı çıktık daha önce müracaat ettiğimiz kasis yapılması için müracaat etmiştik, böyle şeyler oluyor diye. Kasis yapılmadığı için yine böyle bir şey yaşandı.

Çocuğa baktığımızdan araba üzerinden geçmişti. Çocuk kan kusuyordu. Çocuk 6 yaşlarındaydı. Zaten misafir çocuğuydu, misafir geldiler. Geldikleri günde bu olay yaşandı." dedi.

Çalışmalar devam ediyor

İHA'nın haberine göre; yaşanan kazada polis ekipleri çalışma başlattı. Konuyla ilgili çalışmalar sürüyor.



