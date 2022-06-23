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    Küçükçekmece'de alışveriş merkezinde yangın çıktı

    Küçükçekmece'de bir alışveriş merkezinde yer alan kafeteryanın çatı kısmında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını zor da olsa müdahale ederek söndürdü.
    • 23.06.2022 - 04:27
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    Küçükçekmece'de alışveriş merkezinde yangın çıktı

    İstanbul'da Küçükçekmece Atakent Mahallesi Çiçekli Vadi Caddesi’nde alışveriş merkezinde bulunan kafeterya kısmında saat 03.00 sıralarında yangın meydana geldi.

    Kafeteryanın mutfak kısmında başlayan yangın kısa sürede büyüyerek çatıya sıçradı. Çatı sıçrayan alevler adeta tüm caddeyi aydınlattı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    İtfaiye ekipleri seferber oldu

    Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Polis ekipleri ise alışveriş merkezinin etrafında güvenlik önlemi aldı.

    Yoğun çalışma sonunda yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparken, polis ekipleri ise yangının çıkış sebebi ile ilgili çalışma başlattı.

    Küçükçekmece de alışveriş merkezinde yangın çıktı #1

    Korkutan yangın güçlükle söndürüldü

    İHA'nın haberine göre, alışveriş merkezinde bulunan bir kafeteryada başlayan yangın kısa sürede büyüyerek çatıya sıçradı.

    Çatı kısmına sıçrayan yangın adete tüm caddeyi aydınlatırken, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü. Yangının tüm alışveriş merkezine sıçramaması facianın önüne geçti.

    Küçükçekmece de alışveriş merkezinde yangın çıktı #2


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