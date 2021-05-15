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    Küçükçekmece'de alkollü şahsı kovalayıp, dövdüler

    Sarhoş olduğu ve mahalleliye rahatsızlık verdiği iddia edilen adamın o anları kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 15.05.2021 - 10:41
    • Güncelleme : 15.05.2021 - 10:55
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    Küçükçekmece'de alkollü şahsı kovalayıp, dövdüler

    İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Sefaköy'de alkollü olduğu ileri sürülen bir kişi, sokakta bağırarak yürümeye başladı.

    Bunun üzerine bölgede bulunan vatandaşlar, bağıran şahsı darbetmeye başladı.

    TEKME TOKAT DÖVDÜLER

    Bir süre sonra mahallelinin ellerinden kurtulan şahıs, kaçmaya başladı. Sokaktaki vatandaşlar ise şahsı kovaladı. Kovalamaca sırasında yoldan geçen başka bir vatandaş kaçan şahsa ters tekme vurup, olduğu yerde dönerek yoluna devam etti.

    Darp ve kovalamaca anları cep telefonuyla görüntülendi.

    Küçükçekmece'de alkollü şahsı kovalayıp, dövdüler VİDEO

    Küçükçekmece de alkollü şahsı kovalayıp, dövdüler #1

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