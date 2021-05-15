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- Küçükçekmece'de alkollü şahsı kovalayıp, dövdüler
Küçükçekmece'de alkollü şahsı kovalayıp, dövdüler
Sarhoş olduğu ve mahalleliye rahatsızlık verdiği iddia edilen adamın o anları kameraya yansıdı.
- İHA
- 15.05.2021 - 10:41
- Güncelleme : 15.05.2021 - 10:55
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Sefaköy'de alkollü olduğu ileri sürülen bir kişi, sokakta bağırarak yürümeye başladı.
Bunun üzerine bölgede bulunan vatandaşlar, bağıran şahsı darbetmeye başladı.
TEKME TOKAT DÖVDÜLER
Bir süre sonra mahallelinin ellerinden kurtulan şahıs, kaçmaya başladı. Sokaktaki vatandaşlar ise şahsı kovaladı. Kovalamaca sırasında yoldan geçen başka bir vatandaş kaçan şahsa ters tekme vurup, olduğu yerde dönerek yoluna devam etti.
Darp ve kovalamaca anları cep telefonuyla görüntülendi.
Küçükçekmece'de alkollü şahsı kovalayıp, dövdüler VİDEO