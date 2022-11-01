Alkollü otomobil sürücüsü, el frenini çekmeyi unutunca geri geri giderek seyir halindeki otobüse çarptı.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde saat 16.00 sıralarında otomobil sürücüsü Hüseyin K., yolda aniden durdu.

Sürücünün el frenini çekmediği araç, geri geri giderek aynı yöne giden seyir halindeki Atilla Seymen yönetimindeki otobüse çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, otobüsteki yolcular ise kazayı yara almadan atlattı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Otobüs şoförü Atilla Seymen, yolcuları tahliye ederek 112 Acil Servis'e durumu bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yardımıyla otomobil sürücüsü çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Küçükçekmece'de alkollü sürücü el frenini çekmeyi unuttu VİDEO

Araçta alkol şişesi bulundu

Polisin yaptığı incelemenin ardından araçlar çekildi.

Öte yandan, geri geri giderek kazaya neden olan aracın sağ koltuk altında alkol şişesi olduğu görüldü.

Hayati tehlikesi olmayan araç sürücüsünün hastanedeki tedavisi sürüyor. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

"El frenini çekemedi"

İHA'nın haberine göre, kaza anında otobüste yolcu olan Veli Aslan, "Adam burada durdu, aşağıya inerken inemedi düştü ve el frenini çekemedi. O sırada otobüs şoförü kaçmaya çalıştı ama arkadaş arabayı kaydırınca arabaya vurdu. Zaten burada da sıkıştı kendisi, ambulans çağırdık, geldi hastaneye kaldırdı." dedi.