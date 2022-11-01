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    Küçükçekmece'de alkollü sürücü el frenini çekmeyi unuttu

    Alkollü otomobil sürücüsü, el frenini çekmeyi unutunca geri geri giderek seyir halindeki otobüse çarptı.
    • 01.11.2022 - 18:08
    • Güncelleme : 01.11.2022 - 18:24
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    Küçükçekmece'de alkollü sürücü el frenini çekmeyi unuttu

    İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde saat 16.00 sıralarında otomobil sürücüsü Hüseyin K., yolda aniden durdu.

    Sürücünün el frenini çekmediği araç, geri geri giderek aynı yöne giden seyir halindeki Atilla Seymen yönetimindeki otobüse çarptı.

    Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, otobüsteki yolcular ise kazayı yara almadan atlattı.

    Yaralılar hastaneye kaldırıldı

    Otobüs şoförü Atilla Seymen, yolcuları tahliye ederek 112 Acil Servis'e durumu bildirdi.

    Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yardımıyla otomobil sürücüsü çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

    Küçükçekmece'de alkollü sürücü el frenini çekmeyi unuttu VİDEO

    Araçta alkol şişesi bulundu

    Polisin yaptığı incelemenin ardından araçlar çekildi.

    Öte yandan, geri geri giderek kazaya neden olan aracın sağ koltuk altında alkol şişesi olduğu görüldü.

    Hayati tehlikesi olmayan araç sürücüsünün hastanedeki tedavisi sürüyor. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

    Küçükçekmece de alkollü sürücü el frenini çekmeyi unuttu #1

    "El frenini çekemedi"

    İHA'nın haberine göre, kaza anında otobüste yolcu olan Veli Aslan, "Adam burada durdu, aşağıya inerken inemedi düştü ve el frenini çekemedi. O sırada otobüs şoförü kaçmaya çalıştı ama arkadaş arabayı kaydırınca arabaya vurdu. Zaten burada da sıkıştı kendisi, ambulans çağırdık, geldi hastaneye kaldırdı." dedi.

    Küçükçekmece de alkollü sürücü el frenini çekmeyi unuttu #2

    Küçükçekmece de alkollü sürücü el frenini çekmeyi unuttu #3


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