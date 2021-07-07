2 yaşındaki çocuğu ile evde olan Aysel S.S., çamaşır asmak için balkona çıktı. Balkonun kapısının kilitlenmesi ile mahsur kalan kadın, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Küçükçekmece’ye bağlı Halkalı Merkez Mahallesi Kardelen Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binada, 2 yaşındaki çocuğu ile evde olan anne Aysel S.S. çamaşır asmak için balkona çıktı.

Anne Aysel S.S., kapıyı kapatınca kilitlendi. Kadın balkonda kalırken, çocuk ise evin içinde tek başına kaldı.

HATALI PARK NEDENİ İLE SOKAĞA GİRİLEMEDİ

Panikleyen kadın, itfaiyeyi arayarak yardım istedi.

Yola hatalı park eden araçlar nedeni ile itfaiye ekipleri, 15 dakika boyunca sokağa giremedi.

Araçların kaldırılması ile eve ulaşıldı.

Küçükçekmece’de anne balkonda, 2 yaşındaki çocuk evin içinde mahsur kaldı VİDEO



EKİPLER CAMI KIRARAK İÇERİ GİRDİ

Merdiven yardımı ile daireye ulaşan ekipler, camı kırarak içeri girdi.

Balkon kapısının açılması ile anne ve çocuğu kavuştu.

Bebek ve annede herhangi bir yaralanmanın olmadığı belirtildi.

Hafız Guliyev isimli vatandaş, “Çocuk evde kalmış, annesi de balkonda kalmış. Kapı kilitlenmişti. Sonra itfaiye kurtardı, herhangi bir şey yok.” ifadelerini kullandı.