Küçükçekmece'de apartmana dadanan hırsız

Şifreli kapı ve anahtarın engelleyemediği ayakkabı hırsızı, bina sakinlerini isyan ettirdi.

İstanbul'un Küçükçemece ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir binaya dadanan hırsız, mahallelinin kabusu oldu.

Günün farklı zamanlarında binaya giren hırsız, dairelerin önündeki ayakkabıları hedef alıyor.

POŞETE DOLDURUP KAÇIYOR

En son dün sabah binaya giren hırsız, dairelerden birinde çocuk bakıcılığı yapan kadının girdiğini fırsat bilerek içeri girdi. Elini kolunu sallaya sallaya binaya giren hırsız, önce asansörle üst katlara çıktı. Binayı kendisine mesken belirleyen hırsız, kapı önündeki pahalı ayakkabıları çalarak yanındaki poşete koyup kayıplara karıştı.

"ARTIK CAN SIKMAYA BAŞLADI"

Aynı hırsızın daha önce 3-4 sefer binadan ayakkabı çaldığını belirten bina sakinleri, şüphelinin yakalanması için yardım istedi.

15 farklı dairenin ayakkabılarının çalındığını anlatan Apartman Yöneticisi Mustafa İyimolla, “Bu konuda çok muzdaribiz. Komşularımızın devamlı ayakkabılar çalındı, su saatleri çalındı. Artık can sıkıyor, moral bozuyor, huzur kaçırıyor. Artık mübarek Ramazan'a geldik, lütfen yetkililerden biraz daha buna dikkat etmelerini rica ediyoruz. Söylenecek laf bulamıyoruz. Milletin emek verip, genç üniversite talebelerinin emek verip aldığı ayakkabıyı, para biriktirip aldığı ayakkabıyı çalmak ne demek, bunu kime nasıl anlatacağız. Genelde iki kişi geliyor, değişik şekillerde artık kimin zilini çalıyorlar. Genel asansörle 9’uncu kata kadar çıkıyor, oradan aşağıya doğru kontrol ede ede iniyorlar. Çünkü değişik katlardan ayakkabı çalındı.” diye konuştu.

Küçükçekemce’de, hırsız apartmanın kabusu oldu