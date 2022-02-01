Gece saatlerinde yol tartışmasına düşen iki grubun araçlarına bir başka sürücü çarptı. Tartışmayı bırakıp o sürücüyü darbetmeye başlayan kişiler, anbean kameraya yansıdı.

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde trafikte ilerleyen iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Araçlarını yol ortasında durduran iki grup, tartışmaya devam etti.

ÇARPAN SÜRÜCÜYÜ DÖVDÜLER

Bu sırada aynı yönden gelen başka bir otomobil, duran araçlara çarptı.

Kazayı görünce tartışmaya ara veren iki grup, bu kez sürücüyü darbetmeye başladı.

POLİS GELİNCE KAVGA BİTTİ

Vatandaşların ihbarı üzerine polisin olay yerine gelmesiyle kavga sona erdi.

Daha sonra gruplar olay yerinden ayrılarak uzaklaştı.

İki grubun tartıştığı ve diğer sürücüyü darbettiği anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Küçükçekmece’de araçlara çarpan sürücüye dayak VİDEO



“GÖRDÜĞÜMÜZ KADARIYLA BİR YARALI YOKTU”

Olay esnasında dükkanda olduklarını ve kavgayı ayırdıklarını anlatan Abdulkadir Sürücü, “Saat 03.00 civarıydı. O sırada 4 kişi aralarında tartışıyordu. Ondan sonra yukarıdan bir araba geldi, duran arabaya çarptı. O da başka bir arabaya çarptı, zincirleme kaza oldu. Kendi aralarında tartışan 4 kişi, bu sefer onlara çarpan araca saldırmaya başladı. Gördüğümüz kadarıyla bir yaralı yoktu, zaten polis gelip kavgayı ayırdı.” diye konuştu.