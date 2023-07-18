Küçükçekmece'de araca saldıran trafik magandası cezaevine gönderildi Öğle saatlerinde trafiği birbirine katarak ilerleyen ve bu sırada içerisinde hamile kadının olduğu aracın önünü keserek yumruklayan sürücü tutuklandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde geçtiğimiz günlerde trafik magandası korku dolu anlar yaşattı.

Olay, öğle saatlerinde E-5 Karayolu Küçükçekmece mevkii Avcılar istikametinde meydana geldi.

Seyir halindeki iki otomobil sürücüsü arasında yol tartışması çıktı, bunun üzerine sürücülerden Oğulcan A., trafiği tehlikeye atacak manevralar yaptı.

Bu sırada Orhan Bal kontrolündeki otomobilin önüne de aracını kırdı.

Araca saldırdı

Kara yolunun ortasında duran Oğulcan A., aracından inerek diğer sürücünün camına vurup, kapısını açmaya çalıştı.

Araçta bulunan hamile kadın ve çocuklar olanları korku içinde izlerken Oğulcan A., arabaya bir süre daha vurduktan sonra otomobiline binerek uzaklaşmıştı.

Tutuklandı

Olayın ardından Oğulcan A., polis merkezine giderek görüntülerdeki şahsın kendisi olduğunu beyan etmişti.

Gözaltına alınan Oğulcan A., Küçükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi. Şüpheli şahıs, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Tüm işlemler etkin biçimde yapılmaktadır"

Öte yandan, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle ortaya çıkarılması ve sorumlular hakkında yasal gereğine tevessül edilmesi amacıyla tüm işlemler etkin biçimde yapılmaktadır.” ifadelerine yer verildi.