Küçükçekmece'de asker eğlencesinde korku dolu anlar: İşaret fişeği gençlerin üzerine isabet etti Asker eğlencesinde bir grup dans ederek eğlenirken iki kişinin patlattığı işaret fişeği vatandaşların üzerine geldi. Panik anları kameraya yansıdı.

Şehir magandaları bu kez İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde ortaya çıktı. Sokak eğlencelerinde insan hayatını tehlikeye sokan şahıslar, asker eğlencesinde tehlike saçtı. Bir grup genç, akşam saatlerinde askere giden arkadaşları için eğlence düzenledi. Facianın eşiğinden dönüldü Eğlence sırasında iki kişi işaret fişeği patlattı. Bu sırada kontrolden çıkan fişek, eğlenen grubun üzerine geldi. Fişeğin üzerlerine geldiğini görenler panikle etrafa kaçışmaya başladı. 1 yaralı İşaret fişeğinin patladığı ve vatandaşların üzerine geldiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayda hafif şekilde yaralanan 1 kişi hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.