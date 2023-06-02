Küçükçekmece'de benzini biten motosikleti ayağıyla götürdü İkitelli'de bir motosiklet sürücüsünün benzini biten başka bir motosikleti benzin istasyonuna kadar ayağıyla ittiği anlar, diğer sürücülerin kamerasına saniye saniye yansıdı.

İHA

Trafikte hem kendi canını hem vatandaşın canını tehlikeye atan sürücüler korku dolu görüntüler bırakıyor.

Dikkatsiz sürücülerin kameralara yansıyan görüntülerinde onlarca can kaybı yaşanırken bir diğer yandan da hayrete düşürmeye devam ediyor.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde dün öğle saatlerinde, İkitelli Olimpiyat Stadı yolunda iki motosikletli şoka uğrattı.

Benzini biten motoru ayağıyla itti

Görenleri şaşkına çeviren olayda motosiklet sürücüsü, benzini biten başka bir motosikleti ayağıyla iterek benzin istasyonuna kadar götürmeye çalıştı.

Vatandaşların şaşkın bakışlarına aldırış etmeden yolculuk yapan şahıslar, hem kendilerini hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attı.

O anlar kaydedildi

Yaşanan olay, başka bir sürücü tarafından ise cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

Bir süre devam eden yolculuk esnasında motosiklet sürücüsünün, sol tarafından geçen diğer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda eliyle işaret yaparak uyarması dikkat çekti.