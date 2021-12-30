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Küçükçekmece’de bıçaklı kavga cinayetle bitti

Küçükçekmece’de bıçaklı kavga cinayetle bitti

34 yaşındaki adam, aralarında daha önceden husumet bulunan baba ve oğul olan iki kişi ile kavga ederken, bıçakla yaralanarak öldürüldü.