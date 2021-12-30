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    Küçükçekmece’de bıçaklı kavga cinayetle bitti

    34 yaşındaki adam, aralarında daha önceden husumet bulunan baba ve oğul olan iki kişi ile kavga ederken, bıçakla yaralanarak öldürüldü.
    • DHA
    • 30.12.2021 - 08:48
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    Küçükçekmece’de bıçaklı kavga cinayetle bitti

    Dün akşam İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi İstasyon Mahallesi'nde yürüyen Sefa K.(55) ile oğlu Resul K.(23) daha önceden aralarında husumet bulunan Metin Balkan (34) ile karşılaştı.

    Aralarında çıkan kavgada Metin Balkan ile Sefa K. (55) bıçaklanarak yaralandı.

    Resul K. ise kaçarak izini kaybettirdi.

    HASTANEDEKİ MÜDAHALE YETMEDİ

    Çevredekilerin durumu bildirilmesiyle polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekipleri ilk müdahalelerinin ardından Metin Balkan ve Sefa K.'yı ambulansla hastaneye kaldırdı.

    Metin Balkan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Küçükçekmece’de bıçaklı kavga cinayetle bitti #1

    KATİL ARANIYOR

    Sefa K.'nın ise tedavisi devam ediyor.

    Küçükçekmece Asayiş Büro Amirliği ekipleri olaydan sonra kaçan Resul K.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

    Küçükçekmece’de bıçaklı kavga cinayetle bitti #2

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