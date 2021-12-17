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    Küçükçekmece'de bilgisayar hırsızları kamerada

    Bir binaya giren 2 kişi, evdeki dizüstü bilgisayarı ve telefonları çaldı. Emniyet ekiplerince yakalanan şüpheliler, gözaltına alınarak tutuklandı.
    • DHA
    • 17.12.2021 - 10:19
    • Güncelleme : 17.12.2021 - 10:50
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    Küçükçekmece'de bilgisayar hırsızları kamerada

    İstanbul Küçükçekmece'de15 Ekim Çarşamba günü Yeşilova Mahallesi'nde  iddiaya göre, M.B. ve F.T. gözüne kestirdikleri bir binaya girdi.

    BİLGİSAYAR VE TELEFONLARI ÇALDILAR

    Burada bir daireye giren hırsızlar evden dizüstü bilgisayar ve 2 cep telefonu çaldı.

    BAŞKA DAİREYE GİREMEYİNCE KAÇTILAR

    Bina içerisinde başka dairelere de girmeye çalışan 2 kişi, kapıları açamayınca çaldıkları eşyalarla olay yerinden uzaklaştı.

    Küçükçekmece'de bilgisayar hırsızları kamerada ViDEO

    POLİS GÜVENLİK KAMERALARINI İNCELEDİ

    İhbar üzerine Küçükçekmece Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, çok sayıda güvenlik kamerasını izleyerek şüphelilerin yerini tespit etti.

    2 KİŞİ TUTUKLANDI

    Gözaltına alınan iki kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Öte yandan F.T. ve M.B.'nin ayrı ayrı birçok suçtan kayıtları olduğu öğrenildi.

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