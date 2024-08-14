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Küçükçekmece'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklandı

Küçükçekmece'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklandı İstanbul Küçükçekmece'de bir kadın, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından sokak ortasında bıçakla yaralandı.