DHA
Kadına yönelik şiddet olaylarına bir yenisi daha eklendi.
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Mehmet Akif Mahallesi'nde bir kadın, sokak ortasında bıçaklı saldırıya uğradı.
BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİ TARAFINDAN BIÇAKLANDI
İddiaya göre boşanma aşamasında olduğu eşi, sokak ortasında bıçaklandıktan sonra kanlar içinde yere düştü.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması devam ediyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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