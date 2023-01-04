Küçükçekmece'de çalınan otomobil, Sultangazi'de yakılmış halde bulundu. Otomobilin çalınma anı güvenlik kamerasına yansırken otomobilin sahibi kadın, eski eşinden şüphelendiğini söyledi.

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi Cennet Mahallesi'nde park halinde olan bir otomobil, önceki gece 02.30 sıralarında kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı.

Polis, yaklaşık 1 saat sonra otomobili Sultangazi Gazi Mahallesi'nde yakılmış halde buldu.

Yakılmış otomobilinin demir yığını haline geldiğini gören Dilara Tetik, polis merkezine giderek şikayette bulundu.

Eski eşinden şüpheleniyor

Tetik, eski eşinden şüphelendiğini belirtirken polisin olaya ilişkin çalışması sürüyor.

Aracın çalınma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Küçükçekmece'de çalınan otomobil Sultangazi'de yakıldı VİDEO

“Bugün aracımı yakan yarın başka bir şey yapabilir”

DHA’ya konuşan Dilara Tetik, “Ben dükkanımı kapatıyorum, 02.30'da olayı gerçekleştiriyor. Saat 03.40'ta polisler beni arıyor, 'aracınız yakılmış, kundaklanmış' diyor. Aracın hiçbir parçasında eksiklik yok, yani aracı direkt alıp yakıyorlar. Gittiğimde kül olmuştu aracım. Kimin yaptığını bilmiyorum ama şüphelendiğim tek bir insan var, eski eşim olarak düşünüyorum. Araba anahtarla açılmış diyorlar, 2 anahtar da bende. Yedeği çekilmiş. Kimse bunu yapan, bulunmasını istiyorum. Bugün aracımı yakan yarın başka bir şey de yapabilir. Kafemin açılışından bir gün sonra bu olay oluyor.” dedi.