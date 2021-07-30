- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Küçükçekmece’de cep telefonu çalan hırsız kamerada
Küçükçekmece’de cep telefonu çalan hırsız kamerada
Kebapçıya müşteri kılığında giren hırsız, kasanın arkasında bulunan cep telefonunu çalarak dükkandan ayrıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
- İHA
- 30.07.2021 - 10:33
İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi Halkalı İstasyon Mahallesi'nde bulunan kebapçıya müşteri kılığında gelen hırsız, lokantada bir süre vakit geçirdikten sonra, çalışanların dışarı çıkmasını bekledi.
Kasanın etrafında dolaşan hırsız arkada duran cep telefonunu önce kasanın üstüne koydu.
Hırsız, bir süre çevreyi izledikten sonra ise telefonu alarak oturduğu masanın üstüne bıraktı.
KİMSENİN OLMADIĞI GÖRÜNCE CEBİNE ATTI
Sandalyeye oturarak telefonu inceleyen hırsız, çevrede kimse olmadığını görünce masanın üstündeki cep telefonunu arka cebine koyarak dükkandan kaçarak uzaklaştı.
O anlar güvenlik kamerasına yansırken, hırsızın cep telefonunu adım adım yer değiştirerek çalması ortaya ilginç görüntüler çıkardı.