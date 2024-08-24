Küçükçekmece'de çevreyi kirleten beton santrali ikinci kez mühürlendi İstanbul Küçükçekmece'de ruhsatız olarak 4 aydır faaliyet gösterdiği tespit edilen beton santrali, mahalle sakinlerinin şikayeti sonrasında bir kez daha mühürlendi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı İnönü Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi üzerinde bulunan alanda yaklaşık 2 sene önce beton santrali kuruldu. 4 ay önce faaliyete geçen beton santralinden dolayı mahalle sakinleri şikayetçi oldu. Mahalle sakinleri çıkan dumandan ve gece yapılan çalışmalardan dolayı Belediye’ye tekrardan şikayette bulundu.

MÜHÜRLENMESİNE RAĞMEN ÇALIŞTIRAN 2 YÖNETİCİ GÖZALTINA ALINDI

Şikayetler sonrasında belediye ekipleri beton santralinin ruhsatsız faaliyetinden dolayı mühürlendiği ve faaliyetten men edildiğine yönelik vatandaşları bilgilendirdi. Yapılan mühürleme işlemi sonrasında beton santrali faaliyetine devam etti. Beton santralinden çıkan yoğun dumanlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Santral bugün ikinci kez mühürlenirken, santral yöneticisi iki kişi de gözaltına alındı.

"ATIK KOKUSU İLE YAŞAMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Site sakini Sinem Uğurlar

Burada yaklaşık 2 seneye varan bitkisel atık kokusu ile yaşamaya çalışıyoruz. 2 senedir de aktif şikayetlerimiz devam ediyor, buradan o atıklar kaldırıldı diye mesaj atılıyor ancak 3 gün sonra tekrar getiriliyordu. Bir sabah bir uyandık, ruhsatsız beton santrali ile güne başladık. Sonrasında 7/24 aktif çalışmalar olmaya başladı artık yazın sıcağında camlarımızı açamaz olduk nefes alamaz olduk, her taraf beyaz beton harçları ile kaplı evlerimizin. Şikayetlerimizi bütün birimlere belediye, kaymakamlık, muhtar, CİMER, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, olmak üzere ilettik. Zabıtalar ilk başta bölgeye gelirken artık haber verdiklerini düşünüyoruz gerçekten, 1 saat beklememize rağmen 5 dakikalık yolu gelmeyip aksine bölgedeki elektriği kapattıktan sonra 3 dakika sonra geldiler ve burada çalışma olmadığını gördüler. Yanından geçip gittiler. Israrla bölge halkı şikayete devam edince artık sesimizi duymaya başladılar. Sosyal medya da haber büyüyünce, bugünde aktif olarak 2 ay sonrasında mühürleme işlemi yapıldı ancak aktif devam etti tekrar. Bir patlama riski ile karşı karşıya kaldık ve çok korktuk

dedi.

"HERKES HUZURSUZ"

Mahalle sakini Sebahattin Çiftçi

Burada santrali kurmuşlar. Her gün gece 01.00’e 02.00’ye kadar devam ediyor. İnsanlar burada camı çerçeveyi açamıyor. Bir çalışma yapamıyor. Burası eczane, adam kapısını açamıyor herkes huzursuz’

dedi.

"PARKTA TEMİZ HAVA ALDIM"

Astım hastası olan Emre Hamıcı,

Kuzenimin evinde kalıyordum. Beton santrali var burada, toz duman geldi. Ben Astım hastasıyım boğuldum resmen hastalık geçirdim. Hastaneye gidiyordum parkta temiz hava aldım

şeklinde konuştu.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Küçükçekmece Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

İnönü Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi üzerinde bulunan izinsiz faaliyet gösteren Beton Santrali hakkında Kaymakamlığımız tarafından ilgili kurumlardan denetim için talepte bulunulmuş olup; İşletme izinsiz faaliyet yürüttüğü için 23.08.2024 günü saat 11:00'de mühürlenmiş olup; daha sonra işletmenin faaliyetine devam etmesi nedeniyle mühür fekkinden (bozma) işlem yapılması için adli makamlara intikal ettirilmiştir. Ayrıca işletmeye 2872 Sayılı Çevre Kanunu'nun ilgili maddesine göre 464.000 TL idari para cezası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından uygulanmıştır.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)