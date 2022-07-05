Küçükçekmece'de, çocuğun ameliyat parası 14 saniyede çalındı

Konfeksiyon atölyesine giren bir hırsız, ofis bölümünde asılı kol çantası içindeki altın ve paraları alıp kayıpları karıştı. Paranın, bir çocuğun ameliyat parası olduğu öğrenildi.

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde bulunan konfeksiyon atölyesinde, hırsızlık olayı yaşandı.

Çalışanlar henüz içerideyken ofis bölümüne giren bir şahıs, kol çantası içerisindeki 8 bni TL, 100 dolar ve 2 adet burma bilezik çalarak kayıplara karıştı.

DHA’nın haberine göre; konfeksiyon çalışanı Betül Mert, çantasını kontrol ettiğinde para ve altınlarının çalındığını fark etti.

14 saniyede hırsızlık

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına aldı. Görüntülerde şüphelinin rahat tavırlarla ofise girdiği, 14 saniye içerisinde çantadan para ve altınları çalarak uzaklaştığı görüldü.

“O para ameliyat parasıydı”

Olaya ilişkin açıklamalarda bulunan Betül Mert, şu ifadeleri kullandı:

“Burası normalde boş kalmaz ama, sanki o gün denk geldi. Patronumuz lavaboya gidiyor. O arkasını dönüp giderken hırsız ofise giriyor. Burada 3 ofis var. Sadece bu ofiste kamera yok. Gelip çantamın içindeki altınları ve cüzdanımı alıp gidiyor. Çantamın içinde çiftli burma bileziğim vardı. 8 bin TL nakit para ve 100 dolar vardı. Şu anki değeri ortalama 50 bin TL. Önemli olan benim bu parayı nerede kullanacağımdı. Çocuğumun gözünde sıkıntı var. O para ameliyat parasıydı. Bu ay ameliyat olacak. O para o yüzden toplanmıştı. Ben burada gece gündüz çalışıyorum. Benim aylarca süren emeğim 14 saniye içinde gitti.

“Diyecek laf bulamıyorum artık”

Bu binanın normalde iki çıkışı var. Sadece burada çalışanlar iki çıkış olduğunu biliyor. Bu hırsız kimse, direkt ofise giriyor, sonra da arka kapıdan çıkıyor. Yani o hırsız buraya daha önce gelmiş. O para çocuğumun ameliyat parasıydı. Diyecek laf bulamıyorum artık.”