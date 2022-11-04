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    Küçükçekmece'de doktora ve hemşireye saldıran şahıs tutuklandı

    Küçükçekmece'de bulunan sağlık ocağına giden ve sıra kavgası çıkaran hasta, doktor ve hemşireye saldırdı. Saldırganın, gözaltına alındıktan sonra tutuklandığı öğrenildi.
    • 04.11.2022 - 17:31
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    Küçükçekmece'de doktora ve hemşireye saldıran şahıs tutuklandı

    İstanbul'un Küçükçekmece ilçesindeki 15 Nolu sağlık ocağına dün saat 09.30 sıralarında giden hasta H.H.G., önüne başka bir kişinin geçtiğini öne sürerek doktorlarla tartışmaya başladı.

    Tartışma sırasında H.H.G., doktor Bilgehan Yüksel'in boynunu sıkıp parmağını kırarken, hemşire Nebahat Bekçi'yi de iterek yere düşürdü.

    “Sağlık ocağımıza kayıtlı olmayan bir hasta”

    Saldırıya uğrayan ve şikayetçi olan Bilgehan Yüksel, “Sağlık ocağımıza kayıtlı olmayan bir hasta geldi. Herkesin bir aile hekimi var, bu aile hekimleri dışında diğer hekimlere gitmek doğru değildir. Herkes kendi aile hekimine gitmeli ve tedavisini orada yaptırmalıdır. Bu kişi sıra cihazından sırasını alıyor, ondan sonra kendisini önüne başka bir kişi sistem tarafından geçiriliyor. Bu kişi ise sıra tekrar kendisine geldiğinde içeriye giriyor ve doktor hanıma bağırıyor.

    Küçükçekmece de doktora ve hemşireye saldıran şahıs tutuklandı #1

    “Sinirlendi ve boğazımı sıktı, elimi tutup kıvırdı”

    Biz de bu sesleri duyduk, diğer hekim arkadaş ve hemşirelerle birlikte yanına gittik. Biz yanına gidince daha da sinirlendi. O sırada ben kendisine, bizim hastamız olmadığını, buraya yakın bir sağlık ocağına kayıtlı olduğunu söyledim. Bunu duyunca iyice sinirlendi ve boğazımı sıktı, elimi tutup kıvırdı, kolumu sıktı. Hastaneye gidip darp raporu almaya gittiğimde parmağımın kırıldığını öğrendim. Daha sonra gidip şikayette bulunduk.” dedi.

    Küçükçekmece de doktora ve hemşireye saldıran şahıs tutuklandı #2

    “Seni biliyorum, evini biliyorum” dedi

    Bilgehan Yüksel, “Kişi buradan çıkarken bile burada tehdit ederek 'seni biliyorum, evini biliyorum. Bir alt sokakta oturuyorsun ben sana yapacağımı bilmiyorum. Bu iş burada bitmedi' dedi. Sokağın ortasında da küfürler etti. Olay poliklinikte yaşandığı için kamera kaydımız yok çünkü hastaların mahremiyeti açısından oraya kamera koymak doğru değil.” ifadesini kullandı.

    Küçükçekmece de doktora ve hemşireye saldıran şahıs tutuklandı #3

    Tutuklandı

    İHA’nın haberine göre doktor Bilgehan Yüksel ve hemşire Nebahat Bekçi’ye yönelik saldırı eyleminde bulunan şüpheli H.H.G., şikayetin ardından gözaltına alındı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adalet Sarayı’na sevk edilen şüpheli H.H.G. Sulh Ceza Hakimliğince ‘Kamu görevlisine karşı kasten yaralama’ suçundan tutuklandı.

    Küçükçekmece de doktora ve hemşireye saldıran şahıs tutuklandı #4


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