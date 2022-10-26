Küçükçekmece’de eczacı kadının para dolu çantası çalındı

Akşam saatlerinde içinde 80 bin TL bulunan çantasını parkta unutan kadın, sabah durumu fark etti. Hemen karakola koşan kadının imdadına polisler yetişti. Çanta eksiksiz olarak sahibine teslim edildi.

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi Halkalı Mahallesi’nde eczacılık yapan Ada A., dün akşam saatlerinde iş yerinden çıkarken kasada bulunan parayı bankaya yatırmak için bir çantaya koyarak yanına aldı.

Daha sonra iş yerini kapatan kadın, eczanenin yanında bulunan parkta arkadaşları ile oturdu.

Çantayı kaybettiğini sabah fark etti

Arkadaşlarından ayrılıp eve giden kadın, sabah uyandığında çantayı kaybettiğinin farkına vardı.

Önce oturduğu parkı kontrol eden Ada A., bankta çantasını göremeyince soluğu polis karakolunda aldı.

Halkalı Şehit Ahmet Zehir Polis Merkezi Amirliği’ne gelen kadın, kayıp çantası için ihbarda bulundu.

Küçükçekmece’de eczacı kadının çantasını çaldılar VİDEO

Hırsızlık kamerada

Öte yandan hırsızlık anı güvenlik kamerasına da yansıdı.

Görüntülerde bir şahsın parka telefon ile konuşarak gelip çantayı gördüğü, daha sonrasında arkadaşı ile tekrar gelerek parktaki çantayı alıp gittiği görüldü.

Polis ekipleri 2 saat içinde buldu

İhbar sonrası harekete geçen Halkalı karakolunun suç araştırma ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından şüphelileri tespit etti.

Şüphelilerin evine giden polisler, çantayı, içindeki paralarla birlikte 2 saat sonra kadına geri verdi.

Parasını eksiksiz olarak teslim alan Ada A. ve eşi Muhammed A., polislere teşekkür etti.

“Bu kadar hızlı davranacaklarını tahmin etmiyorduk”

İHA’ya konuşan kadının eşi Muhammed A., “Eşim, arkadaşlarıyla birlikte orada 5-10 dakika muhabbet ettikten sonra çantasını unutuyor. Çantanın içinde bir miktar para vardı. Ertesi gün sabah fark ediyoruz çantanın orada unutulduğunu. Fark ettikten sonra karakola başvurduk. Biz de polis arkadaşların bu kadar hızlı davranacaklarını tahmin etmiyorduk. 2 saat sonra bize dönüş yapıldı. Çevredeki kamera kayıtları kontrol edilmiş. Çok yardımcı oldular sağ olsunlar. 2 saat sonra ‘çantanız bulundu’ dediler. Karakola çağırdılar. Biz de geldik olduğu gibi çantayı teslim aldık. Allah razı olsun, sağ olsunlar. Çantanın içinde takribi 40 bin TL ve bir de 2 bin 300 dolar civarı bir para vardı.” dedi.