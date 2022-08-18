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Küçükçekmece'de, ekmek bıçağı ile markete girip kasayı boşalttı

Küçükçekmece'de, ekmek bıçağı ile markete girip kasayı boşalttı

Markete ekmek bıçağı ile girip kasadaki paraları çalan Kaan Pehlivan, ifadesinde, “Suçluluk duygusunu anlamak için böyle bir şey yaptım” dedi.