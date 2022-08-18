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- Küçükçekmece'de, ekmek bıçağı ile markete girip kasayı boşalttı
Küçükçekmece'de, ekmek bıçağı ile markete girip kasayı boşalttı
- 18.08.2022 - 11:12
İstanbul’un Küçükçekmece ilçesine bağlı Fevziçakmak Mahallesi’nde bulunan bir market şubesine, Çarşamba günü saat 16.00 sıralarında ekmek bıçaklı bir şüpheli girdi.
Marketteki çocuklu müşterilere de aldırmayan şüpheli, Kasada duran Merve Kurt’un üstüne yürüyerek paraları vermesi için ısrarcı oldu. Kasiyerin verdiği paraları alan şahıs, marketten ayrıldı.
Şüphelinin gitmesi üzerine market çalışanları polisi arayarak şikayetçi oldu.
Kimliği tespit edildi
DHA’nın haberine göre; Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, marketteki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelinin eşkalini belirledi. Ekipler, kimliği kısa sürede tespit edilen Kaan Pehlivan'ı (22) gözaltına aldı. Pehlivan'ın sırt çantasını kontrol eden polis, marketten aldığı değerlendirilen 4 bin 250 lira para buldu.
Küçükçekmece'de, ekmek bıçağı ile markete girip kasayı boşalttı VİDEO
“Suçluluk duygusunu anlamak için böyle bir şey yaptım”
Kaan Pehlivan polisteki ifadesinde, “Suçluluk duygusunu anlamak için böyle bir şey yaptım." dedi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Pehlivan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.