Küçükçekmece’de eşini silahla vuran koca yakalandı boşanma aşamasındaki eşini silahla vurarak ağır yaralayan şahıs, yakalanarak gözaltına alındı. Ağır yaralanan kadının ise hayati tehlikesi sürüyor.

DHA

İstanbul'da Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi'ndeki 2 katlı bir evde eşiyle boşanma aşamasında olan iki çocuk annesi Gamze P., ablasının evine geldi.

Baldızı G.Y.’nin işe gitmesini fırsat bilen İmdat P., eve gelerek eşiyle konuşmak istedi.

Çıkan tartışmada İmdat P., yanındaki silahla eşi Gamze P.’yi kafasından vurdu.

Olay yerinden kaçtı

Kadın kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli geldiği araçla olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Hastaneye kaldırıldı

Ağır yaralanan iki çocuk annesi kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Gözaltına alındı

Ağır yaralı Gamze P.’nin hayati tehlikesi devam ederken, İmdat P. akşam saatlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan İmdat P.’nin ‘kasten yaralama’ suçundan kaydının olduğu da öğrenildi.