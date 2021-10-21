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Küçükçekmece’de esnaf kavgası: Bekçiler havaya ateş açtı

Küçükçekmece’de esnaf kavgası: Bekçiler havaya ateş açtı

Bir esnaf, komşu esnafa otomobili ile çarpınca kavga çıktı. Taraflar birbirlerine sopa ve yumruklarla saldırdı. Kavgayı ayırmak için bekçiler, havaya ateş açtı.