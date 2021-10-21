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    Küçükçekmece’de esnaf kavgası: Bekçiler havaya ateş açtı

    Bir esnaf, komşu esnafa otomobili ile çarpınca kavga çıktı. Taraflar birbirlerine sopa ve yumruklarla saldırdı. Kavgayı ayırmak için bekçiler, havaya ateş açtı.
    • DHA
    • 21.10.2021 - 11:56
    • Güncelleme : 21.10.2021 - 12:08
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    Küçükçekmece’de esnaf kavgası: Bekçiler havaya ateş açtı

    İstanbul’un Küçükçekmece ilçesine bağlı Tepeüstü Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde cadde üzerinde esnaflık yapan bir kişinin, otomobil ile komşu esnafa çarptığı iddia edildi.

    Çarpmanın ardından esnaflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

    Taraflar birbirine sopa ve yumruklar ile saldırdı. Ortalık bir anda savaş alanına döndü.

    POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

    Bölge bulunan bekçiler, kavgaya müdahale ederek tarafları ayırmaya çalıştı.

    Öfekeli şahıslar birbirlerine saldırmaya devam edince, havaya ateş açıldı. Silah sesini duyan taraflar, kavgayı sonlandırdı.

    Olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.

    KAMERAYA YANSIDI

    Kavga anları, saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Görüntülerde, esnafların birbirlerine yumruk sopalar ile saldırdığı, bekçilerin ise havaya ateş açtığı anlar yer aldı.

    Küçükçekmece’de esnaf kavgası: Bekçiler havaya ateş açtı VİDEO

    Küçükçekmece’de esnaf kavgası: Bekçiler havaya ateş açtı #1

    Küçükçekmece’de esnaf kavgası: Bekçiler havaya ateş açtı #2

    Küçükçekmece’de esnaf kavgası: Bekçiler havaya ateş açtı #3

    Küçükçekmece’de esnaf kavgası: Bekçiler havaya ateş açtı #4

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