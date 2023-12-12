Küçükçekmece'de eşya gerekçesiyle dehşet saçtı! Kardeşini bıçakladı

İstanbul'da Küçükçekmece Kemalpaşa Mahallesi'nde 4 katlı binanın giriş katında yaşayan 34 yaşındaki Fatih Korur, 29 yaşındaki kardeşi Erdi Korur'u eşyalarını kullanmaması konusunda uyardı.
Kardeşinin eşyalarını kullandığını gören ağabey Korur, tartışmaya başladı.
Yaşanan tartışma, iki kardeş arasında kavgaya dönüştü.
Boynundan bıçakladı
Ağabey Fatih Korur, mutfaktan aldığı bıçakla kardeşini boynundan ve omuzundan bıçaklayarak yaraladı.
Ağır yaralanan kardeş Erdi Korur, kanlar içinde yere yığıldı.
Ekipler sevk edildi
Olayı duyan diğer aile üyelerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Erdi Korur’u ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.
Gözaltına alındı
Polis ekipleri ise saldırganı yakalayarak gözaltına aldı.
Tutuklandı
Emniyetteki işlemleri biten saldırgan Fatih Korur, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ağır yaralanan Erdi Korur’un ise hastanedeki tedavisi sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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