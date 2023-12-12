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Küçükçekmece'de eşya gerekçesiyle dehşet saçtı! Kardeşini bıçakladı

Küçükçekmece'de eşya gerekçesiyle dehşet saçtı! Kardeşini bıçakladı Küçükçekmece ilçesinde bir kişi, eşyalarını kullanmaması için uyardığı kardeşini bıçakladı. Bıçaklanan kardeş, ağır yaralanırken ağabeyi ise çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.