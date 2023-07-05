Küçükçekmece'de ev sahibi ile kiracı arasındaki zam kavgası kamerada İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde ev sahibi ile kiracı arasında çıkan zam tartışması kanlı bitti. Ev sahibinin oğlu kiracısını marangoz dükkanında silahla vurdu. Silahlı saldırı anı ise anbean kameraya yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Kiracı ve ev sahibi arasında çıkan zam kavgasında silahlar konuştu.. Saat 15.00 sıralarında İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Gültepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kiracı İbrahim Özkan ile ev sahibi arasında kira fiyatını artırma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmadan bir süre sonra ev sahibinin oğlu, yanındaki bir şahıs ile Özkan'ın marangoz dükkanının önüne geldi. Tabanca ile ateş etti İkili arasında kısa süreli tartışma yaşanırken ev sahibinin oğlu eline aldığı tabanca ile Özkan'a ateş etti. Omuz boşluğundan yaralanan İbrahim Özkan çevredeki vatandaşlar tarafından dükkana götürüldü. Şüpheli şahıs olay yerinden koşarak uzaklaştı. Saldırganı sokağa getiren kişi ise aracıyla kayıplara karıştı. İhbar üzerine polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Kavga anı kamerada Yaralı İbrahim Özkan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri sokakta çalışma yaparken polis ekiplerinin şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor. Öte yandan yaşanan saldırı anı ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.