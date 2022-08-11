Küçükçekmece'de, evlilik teklifine giderken kaza yaptı

Kız arkadaşına evlilik teklifi etmek üzere yola çıkan Kemal Özbey, arabasıyla takla attı. Aracın içinden sağ çıkan Özbey'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde, kız arkadaşına evlilik teklifi etmek üzere yola çıkan Kemal Özbey, Sefaköy Mahallesi Söğütlüçeşme Sokak'ta kaza yaptı.

Berberden çıktıktan sonra aracına binen Özbey, yaklaşık 20 metre gidebildi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Özbey, park halindeki bir otomobile çarparak takla attı.

Çarpmanın şiddeti ile otomobil ters döndü. Özbey’in yardımında çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

DHA’nın haberine göre; otomobilin içinde sıkışan Özbey, arkadaşlarının yardımıyla çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Özbey, hastaneye kaldırıldı.

Özbey'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri ise tedbir amaçlı otomobili kontrol ettikten sonra olay yerinden ayrıldı.

“Bu arabadan sağ çıktı”

Kazayı gören Yaşar Aybar, “Şoför şu ara sokaktan geldi. Galiba direksiyon hakimiyetini kaybetti. Buradaki araca çarptı sonrasında da takla attı. Sağlık durumu iyi, bir şeyi yok. Bu arabadan sağ çıktı. Ambulans hemen götürdü zaten.” dedi.