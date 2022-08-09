Petrol
97.43
0.81%
Euro
18.3631
0.35%
Dolar
17.946
-0.02%
Altın
1.034
0.33%
Borsa
2787
0.00%
Bitcoin
421.608
-2.30%
BTXN Coin
7.65
-0.77%
Bitexen
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C

    Küçükçekmece'de fırına giren şahıs SMA hastasının kumbarasını çaldı

    Müşteri gibi girdiği dükkanda börek ve poğaça alan bir kişi, aldıklarının ısıtılmasını istedi. Bu sırada gözüne kestirdiği SMA kumbarasını alan şahıs, ödeme yaptıktan sonra gözden uzaklaştı.
    • 09.08.2022 - 13:29
    • Güncelleme : 09.08.2022 - 13:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Küçükçekmece'de fırına giren şahıs SMA hastasının kumbarasını çaldı

    İstanbul'da acımasız bir hırsızlık olayı yaşandı.

    Küçükçekmece ilçesinde bulunan bir fırına kimliği belirsiz bir şahıs geldi. Müşteri gibi gelen kişi, fırına gelip poğaça ve börek aldı.

    SMA hastasına ait kumbarayı çaldı

    Fırın çalışanlarından aldıklarının ısıtılmasın isteyen hırsız, bu durumu fırsat bilerek tezgah üzerinde bulunan SMA hastasına ait yardım kumbarasını poşetine koydu.

    Alışverişini tamamladıktan sonra ödeme yapan kişi, fırından hızlıca uzaklaştı.

    Küçükçekmece'de fırına giren şahıs SMA hastasının kumbarasını çaldı VİDEO

    Küçükçekmece de fırına giren şahıs SMA hastasının kumbarasını çaldı #1

    Güvenlik kameralarını inceledi

    Bir süre sonra fırın çalışanı Gamze Sönmez, SMA kumbarasının yerinde olmadığını fark etti.

    İHA'nın aktarımına göre; bunun üzerine güvenlik kameralarını inceleyen Sönmez, yaşanan hırsızlık olayını gördü.

    Küçükçekmece de fırına giren şahıs SMA hastasının kumbarasını çaldı #2

    "Elinde siyah bir poşet vardı"

    Yaşanan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı. Sönmez, “Tezgahta dururken acele acele gelip, börek ısıtır mısın dedi. Bayağı konuştu sonra ben de arkamı döndüğü sırada elinde siyah bir poşet vardı. Hafif döndüm sonra bir daha döndüğümde hemen poşete koyup, poşeti de kucağına alıp gitti. Bir gün sonra fark ettik.” diye konuştu.

    Küçükçekmece de fırına giren şahıs SMA hastasının kumbarasını çaldı #3


    İlginizi Çekebilir

    Hindistan’daki tapınakta izdiham: 3 ölü
    Dünya

    Hindistan’daki tapınakta izdiham: 3 ölü

    İstanbul'da suyun içinde tekme tokat kavga
    3. Sayfa

    İstanbul'da suyun içinde tekme tokat kavga

    Genç girişimci Aslı günlük 300 USD kazanıyor!
    Btcrobo

    Genç girişimci Aslı günlük 300 USD kazanıyor!

    Görüş Bildir