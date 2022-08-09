Müşteri gibi girdiği dükkanda börek ve poğaça alan bir kişi, aldıklarının ısıtılmasını istedi. Bu sırada gözüne kestirdiği SMA kumbarasını alan şahıs, ödeme yaptıktan sonra gözden uzaklaştı.

İstanbul'da acımasız bir hırsızlık olayı yaşandı.

Küçükçekmece ilçesinde bulunan bir fırına kimliği belirsiz bir şahıs geldi. Müşteri gibi gelen kişi, fırına gelip poğaça ve börek aldı.

SMA hastasına ait kumbarayı çaldı

Fırın çalışanlarından aldıklarının ısıtılmasın isteyen hırsız, bu durumu fırsat bilerek tezgah üzerinde bulunan SMA hastasına ait yardım kumbarasını poşetine koydu.

Alışverişini tamamladıktan sonra ödeme yapan kişi, fırından hızlıca uzaklaştı.

Küçükçekmece'de fırına giren şahıs SMA hastasının kumbarasını çaldı VİDEO

Güvenlik kameralarını inceledi

Bir süre sonra fırın çalışanı Gamze Sönmez, SMA kumbarasının yerinde olmadığını fark etti.

İHA'nın aktarımına göre; bunun üzerine güvenlik kameralarını inceleyen Sönmez, yaşanan hırsızlık olayını gördü.

"Elinde siyah bir poşet vardı"

Yaşanan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı. Sönmez, “Tezgahta dururken acele acele gelip, börek ısıtır mısın dedi. Bayağı konuştu sonra ben de arkamı döndüğü sırada elinde siyah bir poşet vardı. Hafif döndüm sonra bir daha döndüğümde hemen poşete koyup, poşeti de kucağına alıp gitti. Bir gün sonra fark ettik.” diye konuştu.