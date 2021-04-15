Küçükçekmece'de freni boşalan kamyon kazaya yol açtı

Kontrolden çıkan hafriyat kamyonunun kırmızı ışıkta bekleyen araca çarpması sonucu zincirleme trafik kazası yaşandı. Kaza sonucu 2 kişi yaralandı.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Atakent Mahallesi’nde seyir halinde olan Alparslan K.'nin kullandığı 34 YM 4625 plakalı hafriyat kamyonunun freni patladı.

ZİNCİRLEME KAZAYA SEBEP OLDU: 2 YARALI

Kontrolden çıkan kamyon, önce kırmızı ışıkta bekleyen Ömer Sezer A, idaresindeki 34 BMC 643 otomobile daha sonra ise servis minibüsüne çarptı.

Çarpmanın etkisiyle minibüs de ileride park halindeki başka otomobile çarparak durabildi. Zincirleme kazada otomobil sürücüsü Ömer Sezer A. ile yanındaki ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Diğer sürücüler ise kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

İstanbul'da freni tutmayan hafriyat kamyonu zincirleme kazaya neden oldu

KAMYON SÜRÜCÜSÜNE GÖZALTI

Polis ekipleri, hafriyat sürücüsü Alparlan K.’yi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Polisin güvenlik önleminin aldığı yolda trafik tek şeritten sağlandı. Daha sonra kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla yol tekrar trafiğe açıldı.