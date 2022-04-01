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    Küçükçekmece'de gençler arasında bıçaklı kavga

    Yan bakma meselesiyle çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi bacağından yaralanarak hastaneye kaldırılırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 01.04.2022 - 09:19
    • Güncelleme : 01.04.2022 - 10:44
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    Küçükçekmece'de gençler arasında bıçaklı kavga

    İstanbul Küçükçekmece'de Kanarya Mahallesi'nde, sokakta karşı karşıya gelen iki grup genç arasında yan bakma meselesi nedeniyle tartışma başladı.

    Tartışma alevlenince taraflar tekme tokat birbirine girdi.

    2 GRUP GENÇ BİRBİRİNE GİRDİ

    Bir süre devam eden yumruklu ve tekmeli kavgayı sokakta oturanlar ayırmaya çalıştı. Ancak başarılı olamadı.

    Küçükçekmece'de gençler arasında bıçaklı kavga ViDEO

    BIÇAK BACAĞINA SAPLANDI

    Taraflardan biri, yanındaki bıçağı çıkararak kavga ettiği gencin bacağına sapladı. Yaralanan genç acıdan bağırmaya başlarken, saldırgan kişi ise olay yerinden kaçtı.

    SALDIRGAN ARANIYOR

    Bacağından yaralanan genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise bıçaklı şahsı yakalamak çalışma başlattı.

    Küçükçekmece de gençler arasında bıçaklı kavga #1

    Küçükçekmece de gençler arasında bıçaklı kavga #2


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