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    Küçükçekmece'de gençlerin kavgasına sopa ve baltalar karıştı

    İki gencin arasında çıkan kavgaya tarafların aileleri sopa ve baltayla dahil oldu, ortalık karıştı. Polis ekipleri olaya müdahale etmek için havaya ateş açtı, o anlar anbean cep telefonuna yansıdı.
    • 20.11.2022 - 12:24
    • Güncelleme : 20.11.2022 - 17:18
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    Küçükçekmece'de gençlerin kavgasına sopa ve baltalar karıştı

    İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi, Mehmet Akif Mahallesi'nde akşam saatlerinde iki genç arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

    Çıkan kavga büyüyünce taraflardan biri arkadaşlarını çağırıp, toplu olarak karşı tarafı darbetti.

    Bunun üzerine darbedilen genç gidip ailesine haber verdi.

    Aile oğluna saldıran grubu kırathaanede bastı

    Gencin ailesi de oğullarına saldıran grubu sıkıştırdığı kahvehanede basmasıyla ortalık iyice karıştı.

    İki taraf da sopa ve baltalarla birbirine girince çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

    Küçükçekmece’de gençlerin kavgasına aileler karıştı VİDEO

    Ekipler kavgayı ayıramayınca havaya ateş etti

    Polis ekipleri müdahale etmeye çalıştı ancak taraflar ayrılmayınca havaya ateş etti.

    Sopa ve baltalı kavga sonucu darbedilen iki kişi yaralanırken, polis ekipleri kavgaya karışan şahısları gözaltına aldı.

    İHA'nın haberine göre, ailelerin birbirine sopalarla saldırması ve polisin havaya ateş ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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