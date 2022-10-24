Arel Üniversitesi binasının hemen yanında yapılan inşaat duvarının çökmesiyle üniversitede büyük hasar oluştu. Ortaya çıkan hasarın görüntüsü drone ile kaydedildi.

Küçükçekmece'de yer alan Arel Üniversitesi binasının yanında yapılan bir inşaatın istinat duvarının çökmesi, üniversite binasında göçüğe neden oldu.

Binası ve çevre binaların tedbiri için boşaltılma kararı alınırken olay yerine ihbar üzerine polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

Üniversite uzaktan eğitime geçti

İnşaatın istinat duvarını doldurmak için çeşitli çalışmalar devam ederken bu süreçte üniversite, tedbir amaçlı bir süreliğine uzaktan eğitime geçtiğini duyurdu.

71 öğrenci tahliye edildi

Gece geç saatlerde inşaatın olduğu alanda ve üniversite binasının çöktüğü alanda inceleme yapan ekipler, çevredeki 6 binada toplamda 128 daire ile bir yurt binasındaki 71 öğrenciyi tahliye etti.

Tahliye edilen konut sahipleri ve öğrenciler, belediyeye ait otobüsler ile otellere yerleştirildi.

Küçükçekmece'de yıkılan üniversitedeki hasar gün ağarınca ortaya çıktı ViDEO

Binadaki hasar drone ile kaydedildi

Gün aydınlanınca ortaya çıkan hasarı, ekipler drone ile görüntüledi

DHA'nın haberine göre, çökme sonrası üniversite binasında büyük hasarlar meydana geldi.

































