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    Küçükçekmece'de yıkılan üniversitedeki hasar gün ağarınca ortaya çıktı

    Arel Üniversitesi binasının hemen yanında yapılan inşaat duvarının çökmesiyle üniversitede büyük hasar oluştu. Ortaya çıkan hasarın görüntüsü drone ile kaydedildi.
    • 24.10.2022 - 09:03
    • Güncelleme : 24.10.2022 - 10:50
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    Küçükçekmece'de yıkılan üniversitedeki hasar gün ağarınca ortaya çıktı

    Küçükçekmece'de yer alan Arel Üniversitesi binasının yanında yapılan bir inşaatın istinat duvarının çökmesi, üniversite binasında göçüğe neden oldu.

    Binası ve çevre binaların tedbiri için boşaltılma kararı alınırken olay yerine ihbar üzerine polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

    Üniversite uzaktan eğitime geçti

    İnşaatın istinat duvarını doldurmak için çeşitli çalışmalar devam ederken bu süreçte üniversite, tedbir amaçlı bir süreliğine uzaktan eğitime geçtiğini duyurdu.

    Küçükçekmece de yıkılan üniversitedeki hasar gün ağarınca ortaya çıktı #1

    71 öğrenci tahliye edildi

    Gece geç saatlerde inşaatın olduğu alanda ve üniversite binasının çöktüğü alanda inceleme yapan ekipler, çevredeki 6 binada toplamda 128 daire ile bir yurt binasındaki 71 öğrenciyi tahliye etti.

    Tahliye edilen konut sahipleri ve öğrenciler, belediyeye ait otobüsler ile otellere yerleştirildi.

    Küçükçekmece'de yıkılan üniversitedeki hasar gün ağarınca ortaya çıktı ViDEO

    Küçükçekmece de yıkılan üniversitedeki hasar gün ağarınca ortaya çıktı #2

    Binadaki hasar drone ile kaydedildi

    Gün aydınlanınca ortaya çıkan hasarı, ekipler drone ile görüntüledi

    DHA'nın haberine göre, çökme sonrası üniversite binasında büyük hasarlar meydana geldi.

    Küçükçekmece de yıkılan üniversitedeki hasar gün ağarınca ortaya çıktı #3

    Küçükçekmece de yıkılan üniversitedeki hasar gün ağarınca ortaya çıktı #4

    Küçükçekmece de yıkılan üniversitedeki hasar gün ağarınca ortaya çıktı #5

    Küçükçekmece de yıkılan üniversitedeki hasar gün ağarınca ortaya çıktı #6

    Küçükçekmece de yıkılan üniversitedeki hasar gün ağarınca ortaya çıktı #7

    Küçükçekmece de yıkılan üniversitedeki hasar gün ağarınca ortaya çıktı #8

    Küçükçekmece de yıkılan üniversitedeki hasar gün ağarınca ortaya çıktı #9

    Küçükçekmece de yıkılan üniversitedeki hasar gün ağarınca ortaya çıktı #10

    Küçükçekmece de yıkılan üniversitedeki hasar gün ağarınca ortaya çıktı #11


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