İstanbul Küçükçekmece’de sürücü kimliği alınamayan 34 ENC 747 plakalı hafriyat kamyonu, İnönü Mahallesi’ndeki yolda yürüyen 85 yaşındaki Mehmet Nezir İlhanlı’ya çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kamyonun ön tekerliğinin altına giren yaşlı adam ezilirken, kazayı fark eden sürücü ise aracı durdurdu.
Hayatını kaybetti
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaşlı adam sağlık ekipleri tarafından kamyonun altından çıkarıldı.
85 yaşındaki İlhanlı, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Sürücü gözaltında
Kamyon sürücüsü ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Çalışmaların ardından kamyon otoparka çekilirken, olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi.
"Teker üstünden geçmiş"
Kazanın görgü tanıklarından Hasan Ali Gündoğdu, “Araba geçerken, adama vurmuş altına almış. Teker üstünden geçmiş, şahıs altında kaldı. Sonra ambulans gelmiş götürmüş. Adam hayatını kaybetti.” dedi.